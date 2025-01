Μόγιες και Σάουθγκεϊτ υποψήφιοι για τον πάγκο της Έβερτον

Η Έβερτον βρίσκεται σε αναζήτηση νέου τεχνικού μετά την απομάκρυνση του Σον Ντάις.

Η διοίκηση των «ζαχαρωτών» ψάχνει τον κατάλληλο αντικαταστάτη του 54χρονου τεχνικού. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Μπεν Τζέικομπς, ρεπόρτερ της Athletic, οι άνθρωποι των μπλε του Μερσεισάιντ εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής του Ντέιβιντ Μόγιες μετά από 12 χρόνια.

More on Sean Dyche’s sacking. The Friedkin Group had taken this week to decide whether a mid-season change was needed. Plenty of respect for Dyche and the job done under challenging circumstances, but in the end a new manager now seen as the best approach, especially knowing… pic.twitter.com/2FpjWxjBMr

— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 9, 2025