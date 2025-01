Σκόραρε ξανά ο Τζόλης σε ματς Κυπέλλου της Μπριζ (vid)

Το πρώτο του γκολ για το 2025 πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης.

Ο Έλληνας ακραίος επιθετικός, βρήκε δίχτυα στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Βελγίου, ανάμεσα στην Μπριζ και τη Λέουβεν, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο 23ο λεπτό, ο Έλληνας διεθνής έκανε εντυπωσιακό κοντρόλ μετά από μπαλιά του Άρντον Τζασάρι και με υποδειγματικό πλασέ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γράφοντας το 1-0 με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Έτσι, έφτασε τα 10 γκολ σε 29 συμμετοχές στη φετινή σεζόν, έχοντας παράλληλα 6 ασίστ.

Δείτε το γκολ:

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) WITH A LOVELY CONTROL AND A GREAT FINISH TO OPEN THE SCORING!!!

ARDON JASHARI 🇨🇭(2002) WITH A GREAT ASSIST!!!

📽 @GoalsXtra pic.twitter.com/YthPF9mBu8

— Football Report (@FootballReprt) January 7, 2025