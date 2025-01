Ο Λουίς Σουάρες απέτρεψε έναν άνδρα από το να αυτοκτονήσει! (vid)

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το περασμένο Σάββατο (04/01) στην Ουρουγουάη. Ένας 49χρονος άνδρας σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο ύψους έξι μέτρων και απειλούσε με αυτοκτονία, εάν η σύντροφός του δεν εμφανιζόταν στο σημείο. Το περιστατικό διήρκεσε σχεδόν 20 ώρες και κινητοποίησε τη Δημοκρατική Φρουρά και άλλες αρχές της χώρας, αλλά και αρκετούς περαστικούς μεταξύ των οποίων και τον Λουίς Σουάρες με τη σύζυγό του.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το πρωί και σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας που έδωσε στη δημοσιότητα η Νομαρχία, ο άνδρας είπε ότι, «αν η σύντροφός του, μια 53χρονη γυναίκα, δεν εμφανιστεί στο μέρος, θα αυτοκτονήσει».

Οι αρχές πήγαν στη σκηνή και διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν άοπλος, αλλά ότι είχε ένα σχοινί μαζί του και το είχε δεμένο γύρω από το λαιμό του. Το άτομο αυτό υποβλήθηκε επίσης σε προληπτικά μέτρα σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία.

Ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα και νυν παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι, Λουίς Σουάρες, μαζί με τη σύζυγό του Σοφία Μπάλμπι πλησίασαν στο μέρος, καθώς ο Ουρουγουανός έκανε μια βόλτα στην περιοχή, που βρίσκεται κοντά στην κατοικία του.

Ο διεθνής φορ μίλησε με τον άνδρα, ο οποίος ήταν επίσης περιτριγυρισμένος από μέλη μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που ειδικεύεται στην κοινωνική ψυχολογία.

