Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο, για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στο πρώτο ματς του 2025. Με τον Ρούι Βιτόρια να καταλήγει στους παίκτες του «τριφυλλιού» που θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Πορτογάλος κόουτς προχώρησε μόλις σε μία αλλαγή από το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Athens Kallithea, επαναφέροντας στην 11άδα τον Μαξίμοβιτς αντί του Ουναχί.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Γεντβάι, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Αράο, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτα θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Tζούριτσιτς στα άκρα και ο Ιωαννίδης στην κορυφή της επίθεσης.

Our starting 11 for today’s game against PAOK

#Panathinaikos #PAOFC #PAOPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #GB32 pic.twitter.com/Mv1YL3lay9

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 5, 2025