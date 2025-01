The Vivienne: Η θρυλική drag queen έφυγε από τη ζωή στα 32 της χρόνια

Η drag queen The Vivienne, κατά κόσμον James Lee Williams, η οποία κέρδισε τον πρώτο κύκλο του RuPaul’s Drag Race UK το 2019, πέθανε σε ηλικία 32 ετών.

Ο δημοσιογράφος Simon Jones δήλωσε ότι η Vivienne, που πέθανε το Σαββατοκύριακο, ήταν «ένας απίστευτα αγαπητός, εγκάρδιος και καταπληκτικός άνθρωπος». Ο Jones ζήτησε την προστασία της ιδιωτικής ζωής της οικογένειας της σταρ και δήλωσε ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν.

«Η κωμική της ιδιοφυΐα και το οξύ πνεύμα της ήταν μοναδικό»

Η κριτής του RuPaul’s Drag Race, Michelle Visage, δήλωσε ότι ήταν «εντελώς συντετριμμένη» με την είδηση του θανάτου της The Vivienne. Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η Visage έγραψε: «Δεν έχω τα λόγια. Είμαι εντελώς συντετριμμένη».

Η πρωταγωνίστρια του RuPaul’s Drag Race UK, Bimini Bon Boulash, αντέδρασε στην είδηση, γράφοντας στο Instagram: «Λυπάμαι πολύ, βρίσκομαι σε απόλυτο σοκ».

Η Cheryl The Queen – που συνήθιζε να ακούει στο όνομα Cheryl Hole – συμμετείχε στην ίδια σειρά του Drag Race με τη Vivienne. Η ίδια μοιράστηκε επίσης μια δήλωση στο Instagram, γράφοντας: «Θα σε αγαπώ για πάντα Viv».

Ο Jones δήλωσε ότι αυτά ήταν λόγια που «δεν ήθελε ποτέ να γράψει».

«Κανείς δεν με έχει κάνει ποτέ στη ζωή μου να γελάσω τόσο πολύ όσο η Viv. Η κωμική της ιδιοφυΐα και το οξύ πνεύμα της ήταν μοναδικό», είπε. «Είμαι τόσο περήφανος και τυχερός που η Viv ήταν μέρος της ζωής μου τα τελευταία πέντε χρόνια».

Η πορεία της ζωής της

Η Vivienne γεννήθηκε στην Ουαλία και υιοθέτησε το drag όνομα λόγω της αγάπης της για την Vivienne Westwood.

Εκτός από τη νίκη της στο Drag Race, η Vivienne ήρθε τρίτη στι Dancing On Ice το 2023 και εμφανίστηκε ως η κακιά μάγισσα της Δύσης σε μια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία του μιούζικαλ The Wizard Of Oz.

Η Vivienne επανέλαβε τον ρόλο στο West End στο θέατρο Gillian Lynne πέρυσι.

