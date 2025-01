Κύμα καύσωνα σαρώνει τη νοτιοανατολική Αυστραλία, αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού για δασικές πυρκαγιές στην πολιτεία Βικτώρια (φωτογραφία, επάνω, από .

Την προηγούμενη εβδομάδα, τεράστια πυρκαγιά στον εθνικό δρυμό Γκράμπιανς έκανε στάχτη αγροικίες και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.

Australia’s southeast sweats through heatwave, facing bushfire risk https://t.co/9U8fTAZxGC pic.twitter.com/7lTh25LQl4

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι ο υδράργυρος θα φθάσει σήμερα Σάββατο σε ορισμένες περιοχές έως και 14 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή, σκαρφαλώνοντας στους 37°C στη Μελβούρνη.

Στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, τα θερμόμετρα έδειχναν 32,8 βαθμούς Κελσίου στις 10:20 το πρωί (τοπική ώρα), έξι βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της μέγιστης θερμοκρασίας στην περιοχή για τον Ιανουάριο.

Οι αρχές της πολιτείας προειδοποιούν για «ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιάς στις περιοχές Μάλι και Γουίμερα στο δυτικό τμήμα της Βικτώριας.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, η μετεωρολόγος Μίριαμ Μπράντμπερι προειδοποίησε πως το κύμα καύσωνα δεν αναμένεται να εξασθενήσει πριν το βράδυ της Κυριακής.

This season’s First significant heatwave over #Melbourne #summer #Australia pic.twitter.com/NAEzaMUXhD

