Ο κόσμος έχει υποστεί μια «δεκαετία θανατηφόρου καύσωνα», με το 2024 να επισφραγίζει 10 χρόνια πρωτοφανών θερμοκρασιών, δήλωσε ο ΟΗΕ.

Παραδίδοντας το ετήσιο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι τα 10 θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί έχουν συμβεί την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένου του 2024.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για το κλίμα και τον καιρό, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), θα δημοσιεύσει τα επίσημα στοιχεία για τη θερμοκρασία του έτους τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο οργανισμός δήλωσε ότι το περασμένο έτος θα είναι το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, επισφραγίζοντας μια δεκαετία πρωτοφανούς θερμότητας που τροφοδοτείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και οδηγεί στην αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ τα επίπεδα των αερίων του θερμοκηπίου συνεχίζουν να φτάνουν σε νέα υψηλά σημεία, δεσμεύοντας περισσότερη θερμότητα για το μέλλον.

Ο Γκουτέρες δήλωσε: «Μπορώ να αναφέρω επίσημα ότι μόλις περάσαμε μια δεκαετία θανατηφόρου καύσωνα. Τα 10 θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί έχουν συμβεί τα τελευταία 10 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του 2024.

The top 10 hottest years on record have happened in the last 10 years, including 2024.

This is climate breakdown in real time.

In 2025, countries must put the world on a safer path by dramatically slashing emissions & supporting the transition to a renewable future.

— António Guterres (@antonioguterres) December 30, 2024