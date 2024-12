Οι 10 πιο δαπανηρές κλιματικές καταστροφές στον κόσμο το 2024 προκάλεσαν ζημιές ύψους 229 δισ. δολαρίων και σκότωσαν 2.000 ανθρώπους, όπως αποκαλύπτει η τελευταία ετήσια ανάλυση των ασφαλιστικών πληρωμών της ΜΚΟ Christian Aid.

Σύμφωνα με τον Guardian, τρία τέταρτα της οικονομικής καταστροφής συνέβησαν στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, τις ΗΠΑ, όπου ο αρνητής του κλίματος Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει πρόεδρος τον επόμενο μήνα.

Για πρώτη φορά από τότε που καταρτίστηκε για πρώτη φορά η κατάταξη το 2018, υπήρξαν δύο καταιγίδες σε ένα μόνο έτος που ευθύνονται για ζημιές άνω των 50 δισ. δολαρίων: οι τυφώνες Χέλεν και Μίλτον που έπληξαν τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Η πρώτη δεκάδα που δημοσιεύθηκε στο τέλος μιας χρονιάς που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι άλλη μια χρονιά-ρεκόρ για την παγκόσμια ζέστη, περιλάμβανε επίσης τον τυφώνα Γιάγκι στη νοτιοανατολική Ασία, ο οποίος σκότωσε τουλάχιστον 829 ανθρώπους και προκάλεσε οικονομικές καταστροφές ύψους 12,6 δισ. Δολαρίων.

Επιπλέον η καταιγίδα Μπόρις στην Ευρώπη, σκότωσε τουλάχιστον 26 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές ύψους 5 δισ. δολαρίων, καθώς σημαντικές επιπτώσεις είχαν και οι καταστροφικές πλημμύρες στη νότια Κίνα, τη Βαυαρία, τη Βαλένθια και το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ στη Βραζιλία.

Ο αυξανόμενος οικονομικός αντίκτυπος των ανθρωπογενών κλιματικών διαταραχών ήταν εμφανής σε μια άλλη πρώτη περίπτωση: και οι 10 κορυφαίες καταστροφές προκάλεσαν λογαριασμούς άνω των 4 δισ. δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες του κλίματος υπολόγισαν πόσο πιο πιθανές έγιναν οι καταστροφές από την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και ο γαιάνθρακας.

Η Δρ Μαριάμ Ζαχαρία, ερευνήτρια για την απόδοση του παγκόσμιου καιρού στο Imperial College του Λονδίνου, δήλωσε: «Οι περισσότερες από αυτές τις καταστροφές παρουσιάζουν σαφή αποτυπώματα της κλιματικής αλλαγής. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούν απίστευτη δυστυχία σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Αυτή η έκθεση είναι απλώς ένα στιγμιότυπο της κλιματικής καταστροφής το 2024. Δεν περιλαμβάνονται οι ξηρασίες, καύσωνες, πυρκαγιές και πλημμύρες που γίνονται όλο και πιο συχνές και έντονες».

Η κατάταξη καταρτίζεται στο τέλος κάθε έτους από την διεθνή ΜΚΟ Christian Aid, χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις ασφαλιστικές πληρωμές.

Η φιλανθρωπική οργάνωση δήλωσε ότι το πραγματικό κόστος των καταστροφών είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερο, επειδή πολλοί άνθρωποι είναι ανασφάλιστοι, ιδίως στις φτωχότερες χώρες.



Η ΜΚΟ σημείωσε ότι άλλες μεγάλες κλιματικές καταστροφές το 2024 είχαν μικρότερο άμεσο οικονομικό αντίκτυπο, αλλά θα είχαν ανυπολόγιστο κόστος όσον αφορά τους θανάτους, την καταστροφή παγκοσμίως σημαντικών οικοσυστημάτων και τις μακροπρόθεσμες ζημιές στον εφοδιασμό τροφίμων, την κοινωνική σταθερότητα ή τη στάθμη της θάλασσας.

Αυτές περιλάμβαναν πλημμύρες στη δυτική Αφρική, κατολισθήσεις στις Φιλιππίνες, ξηρασίες στη νότια Αφρική και καύσωνες στο Μπαγκλαντές, τη Γάζα και την ανατολική Ανταρκτική.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Christian Aid, Πάτρικ Βατ, προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης παγκόσμιας πολιτικής να μειώσουν τις εκπομπές και να αυξήσουν τις αποζημιώσεις προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.

