Μάχη με πυρκαγιά «μεγέθους ίσου με την έκταση της Σιγκαπούρης»

Δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος προσπαθούν σήμερα Παρασκευή να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά τεραστίων διαστάσεων, που συνεχίζει να μαίνεται σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση σε εθνικό πάρκο στο νοτιοανατολικό τμήμα της Αυστραλίας, δήλωσε εκπρόσωπός τους σε μέσο ενημέρωσης της χώρας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Δεν έχει αναφερθεί ως αυτό το στάδιο κανένα θύμα, ούτε έχει καταστραφεί κανένα σπίτι, διαβεβαιώνουν οι αρχές.

Η πολιτεία Βικτόρια (νοτιοανατολικά) βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και περίπου μια εβδομάδα με σειρά πυρκαγιών, που οδήγησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων δεκάδων κοινοτήτων της επαρχίας.

Το μεγαλύτερο μέτωπο, που μαίνεται στο εθνικό πάρκο Γκράμπιανς, έχει μετατρέψει σε αποκαΐδια 740.000 στρέμματα κι απέχει κάπου 240 χιλιόμετρα από τη μεγαλούπολη της Μελβούρνης, τόνισε στο αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο Λουκ Χέγκαρτι, εκπρόσωπος του κέντρου επιχειρήσεων και ελέγχου στην πολιτεία Βικτόρια.

«Μιλάμε για μια πυρκαγιά που έχει χονδρικά μέγεθος ίσο με την έκταση της Σιγκαπούρης», δήλωσε.

