Η Πορτογαλία ζήτησε χθες Τετάρτη από τους ευρωπαίους εταίρους της να στείλουν πυροσβεστικά αεροσκάφη για να κατασβεστεί η πυρκαγιά που μαίνεται εδώ και μια εβδομάδα στο νησί Μαδέρα, απειλώντας δάσος ενταγμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Θα ενεργοποιήσουμε τις επόμενες ώρες τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ώστε να έλθουν δυο αεροσκάφη Canadair» και ν’ αναλάβουν «δράση στη Μαδέρα», δήλωσε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων LUSA στην κυβέρνηση.

Good morning everyone. The devastating wildfire that began last Wednesday on the island of Madeira continues to rage out of control in certain areas. The flames have now reached the peak of Areeiro, advancing uncontrollably and defying firefighting efforts. To date, over 8,500… pic.twitter.com/2oqanP9ru1

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης Μιγκέλ Αλμπουκέρκι ανακοίνωσε εξάλλου ότι έφθασαν χθες 60 πυροσβέστες και διασώστες ως ενισχύσεις από τη Λισαβόνα, που προστέθηκαν σε άλλους 76 οι οποίοι εστάλησαν από την εθνική κυβέρνηση το περασμένο Σάββατο.

Ως προχθές Τρίτη το μεσημέρι, η επιφάνεια που έκαψε η πυρκαγιά έφθανε τα 43.920 στρέμματα, δηλαδή 9.590 επιπλέον στρέμματα μέσα σε 24 ώρες, διευκρίνισε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος μέσω X.

These #Landsat images of fires on Madeira, a Portuguese island west of Morocco, show active fires marked by a red infrared signature. As of August 20, the fires had burned more than 5,700 hectares of forest. https://t.co/GhiGMs6Is6 pic.twitter.com/9rfEqVJLEN

Χθες Τετάρτη το βράδυ, οι φλόγες συνέχιζαν να εξαπλώνονται σε δυο μέτωπα σε εξαιρετικά δυσπρόσιτες ζώνες στην κεντρική οροσειρά του νησιού, που εκτιμούν ιδιαίτερα οι ξένοι τουρίστες, στ’ ανοικτά των ακτών του Μαρόκου, σύμφωνα με τον κ. Αλμπουκέρκι.

Σφοδροί άνεμοι συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς και επίσης προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των αεροσκαφών στη Μαδέρα, με αποτέλεσμα ν’ αποκλειστούν τουρίστες στο νησί, πάντως η εταιρία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Φουνσάλ διαβεβαίωσε προχθές πως λειτουργεί εκ νέου ομαλά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη στην κοινότητα Χιμπέιρα Μπράβα και εξαπλώθηκε στις γειτονικές Κάμαρα ντε Λόμπους και Πούντα ντου Σολ, στα νότια παράλια της νήσου, δυτικά της περιφερειακής πρωτεύουσας Φουνσάλ.

🇵🇹 The situation at Pico Ruivo in Madeira has become more complicated.

Firefighters are unable to cope without air support.

It is interesting that even after the closure of hiking trails in Madeira, tourists continue to walk along them, putting their lives at risk. pic.twitter.com/en5RD0OJsN

