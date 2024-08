Τρεις χιλιάδες παραθεριστές απομακρύνθηκαν την νύχτα από κάμπινγκ του Κανέ-αν-Ρουσιγιόν στην περιφέρεια των Ανατολικών Πυρηναίων στην νότια Γαλλία εξαιτίας πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά ενισχυμένη από τους ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 80χλμ/ώρα εκδηλώθηκε στις 02.00 τοπική ώρα, ωστόσο τέθηκε τελικά υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Οι παραθεριστές μεταφέρθηκαν σε δημοτικό κτίριο.

Άλλη μία πυρκαγιά, η σοβαρότερη της περιόδου στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο Φροντινιάν στην περιφέρεια του Ερό κοντά στο Μονπελιέ και τέθηκε υπό έλεγχο από 600μελή πυροσβεστική δύναμη κατά την διάρκεια της νύκτας που παραμένει σε επιφυλακή.

Η πυρκαγιά του Φροντινιάν είναι η μεγαλύτερη του φετινού καλοκαιριού στην Γαλλία, μετά την πυρκαγιά του Ιουνίου στο Βιντομπάν.

