Σε τρία μέτωπα συνεχίστηκε την προηγούμενη νύχτα η μάχη με τις φλόγες στη Σμύρνη και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν και πάλι να επιχειρούν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Στο μέτωπο του Κορδελιού η πυρκαγιά έκαιγε τον ορεινό όγκο στα βόρεια της συνοικίας για τέταρτη ημέρα χτες, Σάββατο. Η εκτίμηση προσώρας ήταν ότι η φωτιά θα ελεγχθεί και πιθανόν θα κατασβηστεί, ωστόσο το απόγευμα σημειώθηκε αναζωπύρωση σε μία χαράδρα και η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης συνεχίζεται και σήμερα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς αποδίδονται σε τρία άτομα που πήγαν για πικνίκ και άναψαν φωτιά.

Firefighters battling a strong forest fire in #Turkey ‘s Aegean city of #Izmir for a third day, with hundreds more people evacuated overnight. 📸 by @yasinnakgul pic.twitter.com/3xkIe9xslA

Ωστόσο η πλέον ανησυχητική εξέλιξη στην περιοχή της Σμύρνης είναι η νέα πυρκαγιά που ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου στα Βουρλά, στα δυτικά της πόλης κοντά στην Κρήνη (Τσεσμέ).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο ηλεκτροδότησης και γρήγορα επεκτάθηκε απειλώντας ένα συγκρότημα 440 θερινών κατοικιών, οι κάτοικοι των οποίων απομακρύνθηκαν τη νύχτα από τις εστίες τους, 34 μάλιστα από αυτούς μέσω θαλάσσης από την Ακτοφυλακή. Η πυρκαγιά καίει θαμνώδη έκταση.

Wildfires raged across western Turkey for a third day Saturday, driven by high winds and heat. Authorities say over 130 fires have erupted nationwide this week, with eight major blazes still burning in five provinces.

📸: AA pic.twitter.com/lD61HyAzK5

— Zoom News (@zoomnewskrd) August 17, 2024