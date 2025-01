Ο ΛεΜπρόν ξεπέρασε τον Τζόρνταν και έγραψε ιστορία (pic, vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σημείωσε 30 πόντους και ο Άντονι Ντέιβις επέστρεψε από απουσία ενός αγώνα και σημείωσε 18 πόντους παίρνοντας 19 ριμπάουντ, καθώς οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν με 119-102 τους φιλοξενούμενους Ατλάντα Χοκς.

Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του ΝΒΑ, έζησε ακόμη μία μεγάλη στιγμή στην σπουδαία καριέρα του αφού κατάφερε να ξεπεράσει τον Μάικλ Τζόρνταν για τους περισσότερους αγώνες 30 πόντων στην ιστορία της λίγκας, φτάνοντας τους 563.

Breaking records like a broken record. LeBron James passes Michael Jordan for MOST 30+ point games in NBA history. pic.twitter.com/dkrGtuNnR3

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 4, 2025