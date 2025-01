Η Άγκνες Κέλετι, η γηραιότερη Ολυμπιονίκης χρυσού μεταλλίου και επιζήσασα του Ολοκαυτώματος κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.

Γεννημένη στις 9 Ιανουαρίου 1921 στη Βουδαπέστη με το όνομα Άγκνες Κλάιν, η Κέλετι ξεκίνησε τη γυμναστική το 1938, κατακτώντας το πρώτο της Ουγγρικό πρωτάθλημα το 1940. Ωστόσο, η συμμετοχή της σε αθλητικές διοργανώσεις της απαγορεύτηκε λόγω της εβραϊκής της καταγωγής.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, «η Άγκνες Κέλετι είναι η σημαντικότερη γυμνάστρια στην ιστορία της Ουγγαρίας, με τη ζωή και την καριέρα της να επηρεάζονται έντονα τόσο από την πολιτική της εποχής όσο και από τη θρησκεία της».

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Κέλετι απέφυγε τη σύλληψη και την απέλαση σε ναζιστικά στρατόπεδα, κρυμμένη με ψεύτικα έγγραφα σε ένα χωριό νότια της Βουδαπέστης. Δυστυχώς, ο πατέρας της και άλλοι συγγενείς της έχασαν τη ζωή τους στο στρατόπεδο του Άουσβιτς.

Η Κέλετι κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι το 1952, σε ηλικία 31 ετών, μια ηλικία στην οποία οι περισσότερες γυμνάστριες είχαν ήδη αποσυρθεί. Η καριέρα της κορυφώθηκε το 1956 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης, όπου κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια, καθιστώντας την τη γηραιότερη γυναίκα γυμνάστρια που πέτυχε αυτή τη διάκριση.

Μετά τους Αγώνες, η Κέλετι μετακόμισε στο Ισραήλ, όπου δημιούργησε την οικογένειά της αποκτώντας δύο παιδιά.

Με συνολικά 10 Ολυμπιακά μετάλλια, εκ των οποίων πέντε χρυσά, η Κέλετι συγκαταλέγεται στις κορυφαίες αθλήτριες της Ουγγαρίας, κατέχοντας τη δεύτερη θέση ως η πιο επιτυχημένη αθλήτρια της χώρας της, σύμφωνα με την Ουγγρική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Τη θλίψη του για την απώλειά της εξέφρασε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ.

«Η Άγκνες Κέλετι ήταν η γηραιότερη εν ζωή Ολυμπιονίκης και απεβίωσε μόλις μια εβδομάδα πριν από τα 104α γενέθλιά της. Θα τη θυμόμαστε για πάντα για την εμπνευσμένη ιστορία της. Η Άγκνες Κέλετι απέδειξε τη δύναμη της αποφασιστικότητας και του θάρρους για να ξεπεράσει την τραγωδία, όταν, γεννημένη σε εβραϊκή οικογένεια, επέζησε του Ολοκαυτώματος και συνέχισε για να κερδίσει δέκα Ολυμπιακά μετάλλια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πέντε από αυτά χρυσά. Αυτό προκαλεί πραγματικά δέος. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά της και τους φίλους της», ανέφερε ο Τόμας Μπαχ στο μήνυμά του.

“Ágnes Keleti was the oldest living Olympic Champion and passed away only a week before her 104th birthday. She will be remembered forever for her inspirational story. Ágnes Keleti has demonstrated the power of strong determination and courage to overcome tragedy when she, born… pic.twitter.com/rBqlgOAaVU

— IOC MEDIA (@iocmedia) January 2, 2025