Οι συγγενείς των 179 θυμάτων αλλά και συνολικά ο κόσμος στη Νότια Κορέα αναζητά απαντήσεις για τις αιτίες που οδήγησαν στη συντριβή αεροσκάφους. Οι αρχικές δηλώσεις αξιωματούχων που απέδωσαν το δυστύχημα στην πρόσκρουση με σμήνος πουλιών κάνοντας επίσης αναφορά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κρίνονται ως βιαστικές από ειδικούς αναλυτές,

Στο επίκεντρο των ερευνών μπαίνει το σύστημα προσγείωσης του αεροπλάνου, καθώς σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο CNN, οι τροχοί που χρησιμοποιούνται για την απογείωση και την προσγείωση φαίνεται ότι δεν είχαν αναπτυχθεί πλήρως πριν το αεροσκάφος ακουμπήσει τον αεροδιάδρομο.

Αναλυτές σημειώνουν ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία προτού οι αρχές της Νότιας Κορέας μπορέσουν να προσδιορίσουν τα αίτια της συντριβής. Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά και τις δηλώσεις του επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας στα ΜΜΕ ότι η αιτία του δυστυχήματος είναι πιθανόν η πρόσκρουση σε σμήνος πουλιών ή οι καιρικές συνθήκες, τη στιγμή που τα πλάνα δείχνουν καθαρό ουρανό την ώρα της προσγείωσης.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024