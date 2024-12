«Κοντά στην αποχώρησή του από την Αλ Νασρ ο Ρονάλντο»

Τον Ιανουάριο του 2023 ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να αφήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Νασρ, υπογράφοντας ένα τεράστιο συμβόλαιο που άγγιζε τα 200 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Το συμβόλαιό του με τους Σαουδάραβες ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και από την πατρίδα του βάζουν «φωτιές» όσον αφορά το μέλλον του και κατά πόσο αυτό θα είναι στην Αλ Νασρ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Maisfutebol» ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εξετάζει πολύ σοβαρά την πιθανότητα να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

