Πανικός στο Ισραήλ από νέα επίθεση των Χούθι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη ότι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ έπειτα από νέα εκτόξευση πυραύλου, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, από την Υεμένη (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι της Υεμένης προς το κεντρικό Ισραήλ.

Εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες στο κεντρικό και το νότιο Ισραήλ.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα από το περιστατικό. Ωστόσο, η εθνική υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών του Ισραήλ (MDA) ανέφερε ότι το προσωπικό της παρείχε ιατρική φροντίδα σε πάνω από 10 άτομα που τραυματίστηκαν ενώ αναζητούσαν καταφύγιο ή χρειάστηκαν θεραπεία λόγω άγχους.

For second night in a row, rocket sirens sounded across central Israel after missile fired from Yemen https://t.co/LoqJeNtDwB

— Haaretz.com (@haaretzcom) December 25, 2024