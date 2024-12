Εκτόξευση από την Υεμένη που επιβεβαιώθηκε από τον ισραηλινό στρατό πυροδότησε συναγερμό σε όλο το κεντρικό Ισραήλ και το Τελ Αβίβ. Δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής για τραυματισμούς ή ζημιές.

Χιλιάδες Ισραηλινοί πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους στις 01:45 σε αυτό που μοιάζει ως απάντηση των Χούθι της Υεμένης στις σκληρές δηλώσεις των Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ίσραελ Κατζ. Ο τελευταίος μάλιστα είπε πως θα αποκεφαλίσουν όλους τους αρχηγούς των Χούθι.

Ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή.

Sirens sound in Tel Aviv as a missile is launched from Yemen. pic.twitter.com/TSsHNoaThI — SilencedSirs◼ (@SilentlySirs) December 24, 2024

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι αναχαίτισε πύραυλο των Χούθι που ενεργοποίησε σειρήνες σε όλο το κεντρικό Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνουν ότι αναχαίτισαν με επιτυχία έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη. Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε πριν περάσει στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, προσέθεσε ο στρατός.

Οι σειρήνες κόκκινου συναγερμού ενεργοποιήθηκαν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ λόγω της πιθανότητας θραύσματα του αναχαιτιστικού να προσγειωθούν εντός του ισραηλινού εδάφους, αναφέρει ο στρατός.

Το βίντεο που αναρτήθηκε δείχνει θραύσμα του πυραύλου ή τον ίδιο τον βαλλιστικό πύραυλο να πέφτει σε κατοικημένη περιοχή.

🚨Sirens sounding across central and southern Israel following a projectile launched from Yemen🚨 pic.twitter.com/X0nnsDASGR — Israel Defense Forces (@IDF) December 23, 2024

Sirens sound in Tel Aviv in central occupied Palestine following a rocket fired from Yemen. pic.twitter.com/Q3Fqrsss8d — Daniella Modos – Cutter -SEN (@DmodosCutter) December 24, 2024

🚨🇾🇪🇮🇱 These are the skies in Tel Aviv after the recent attack by Yemen pic.twitter.com/Mylbtvzdgq — The Saviour (@stairwayto3dom) December 24, 2024

Οι σειρήνες δεν έχουν κανένα νόημα μετά το χτύπημα του στόχου» λέει αξιωματούχος των Χούθι

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να σταματήσει η επίθεση εναντίον του λαού μας στη Γάζα. Ο Νετανιάχου θα μάθει ότι τα όνειρά του για μια νέα Μέση Ανατολή δεν είναι παρά μια τιμωρία γι’ αυτόν και την εισαγόμενη οντότητά του», ανήρτησε στο Χ ο Χεζάμ Αλ Άσαντ αξιωματούχος, μέλος του Συμβουλίου της Σούρα και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Ανσάρ Αλλάχ, δηλαδή των Χούθι.

Ο ίδιος έγραψε στα εβραϊκά στον λογαριασμό του πως «Οι σειρήνες δεν έχουν κανένα νόημα μετά το χτύπημα του στόχου».

«ما الفائدة من صفارات الإنذار بعد وصوله الى هدفه!.» pic.twitter.com/QFbhIldAl4 — حزام الأسد (@hezamalasad) December 24, 2024

«אין משמעות לצפירות אחרי שהמטרה נפגעה.» — حزام الأسد (@hezamalasad) December 24, 2024

Θα αποκεφαλίσουμε τους ηγέτες των Χούθι είπε πριν λίγη ώρα ο Ίσραελ Κατζ

«Θα σακατέψουμε σοβαρά τους Χούθι, θα καταστρέψουμε τις στρατηγικές τους υποδομές και θα αποκεφαλίσουμε τους ηγέτες τους – όπως ακριβώς κάναμε στους Χανίγια, Σινουάρ και Νασράλα στην Τεχεράνη, τη Γάζα και τον Λίβανο – θα κάνουμε στη Χοντέιντα και τη Σαναά» δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, χωρίς να γίνει γνωστό το πλαίσιο της ομιλίας.

Προηγουμένως ανέφερε πως «Αυτές τις ημέρες, που η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ, θέλω να τους μεταφέρω ένα σαφές μήνυμα: Έχουμε νικήσει τη Χαμάς, έχουμε νικήσει τη Χεζμπολάχ, έχουμε τυφλώσει τα αμυντικά συστήματα στο Ιράν και έχουμε καταστρέψει τα συστήματα παραγωγής (πυραύλων)».

«Έχουμε ανατρέψει το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, έχουμε επιφέρει βαριά πλήγματα στον «Άξονα του Κακού» και θα πλήξουμε επίσης σοβαρά την τρομοκρατική οργάνωση Χούθι στην Υεμένη, η οποία παραμένει η τελευταία που στέκεται όρθια», όπως είπε.

תקפנו הלילה את החות’ים בתימן. אני מזהיר את ראשי ארגון הטרור החות׳י: ידה הארוכה של ישראל תגיע גם אליכם. מי שמרים יד על מדינת ישראל – ידו נגדעת, מי שפוגע – ייפגע שבעתיים. אנחנו נכה בעוצמה ולא נאפשר ירי ואיומים על מדינת ישראל. pic.twitter.com/1qmLJgQmkv — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) December 19, 2024

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταστρέψει τους Χούθι

«Έδωσα εντολή στις δυνάμεις μας να καταστρέψουν τις υποδομές των Χούθι, διότι όποιος προσπαθήσει να μας βλάψει θα χτυπηθεί με όλη του τη δύναμη. Θα συνεχίσουμε να συντρίβουμε τις δυνάμεις του κακού με δύναμη και εφευρετικότητα, ακόμη και αν χρειαστεί χρόνος», δήλωσε στις 23 Δεκεμβρίου ο Νετανιάχου στο ισραηλινό κοινοβούλιο.