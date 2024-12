Πανικός στο Τελ Αβίβ από επίθεση των Χούθι

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν τη νύχτα σήμερα Σάββατο πυραυλική επίθεση εναντίον του Τελ Αβίβ, την οποία δεν κατάφερε ν’ αναχαιτίσει ο ισραηλινός στρατός, με αποτέλεσμα ο πύραυλος να πλήξει πάρκο της πόλης και να τραυματιστούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης (στη φωτογραφία από το Reuters/Stoyan Nenov, επάνω, κρατήρας έχει σχηματιστεί στο σημείο πρόσκρουσης του πυραύλου).

Πρόκειται για το δεύτερο πυραυλικό χτύπημα των Χούθι μέσα σε δυο εικοσιτετράωρα κατά του Τελ Αβίβ

A powerful Yemeni missile bypassed the Israeli air defenses and shook Tel Aviv. Multiple injuries reported and dozens of houses damaged. Tel Aviv is feeling the heat they keep serving to Beirut, Sana’a, Gaza, and Damascus pic.twitter.com/8pydGwCwKB — Hadi (@HadiNasrallah) December 21, 2024

«Αφότου ήχησαν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, εντοπίστηκε βλήμα που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη και έγιναν προσπάθειες αναχαίτισης χωρίς όμως επιτυχία», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Telegram.

Νοσοκομειακές πηγές δήλωσαν ότι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από σπασμένα τζάμια, μεταξύ των οποίων ένα τρίχρονο κορίτσι, ενώ 14 υπέστησαν μώλωπες.

⚡️BREAKING: Footage documents the moment a ballistic missile fired from Yemen made direct impact in Tel Aviv, Israel. Iron Dome and David’s Sling Fail to Intercept the missile. Initial reports of dead and injured Israelis. The impact is insane! pic.twitter.com/4C8DQf626f — Suppressed News. (@SuppressedNws) December 21, 2024

Πλάνα από το πάρκο δείχνουν έναν κρατήρα να έχει σχηματιστεί στο σημείο όπου προσέκρουσε ο πύραυλος.

Στα καταφύγια

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι από το πλήγμα ξέσπασε πυρκαγιά σε κτίριο στο νότιο Τελ Αβίβ.

Crazy footage of a Yemeni ballistic missile striking Tel Aviv. Reports indicate around 4 casualties, This is likely in retaliation to Israel’s strikes against Yemen’s civilian infrastructure. pic.twitter.com/a0oDHDcQ0y — Robert Inlakesh (@falasteen47) December 21, 2024

Σειρήνες σήμαναν σ’ όλο το κεντρικό Ισραήλ στις 03:44, αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να πεταχτούν από τα κρεβάτια τους και να σπεύσουν στα καταφύγια.

The Iron Dome and THAAD tried their best , but they couldn’t the Yemeni hypersonic missile is much faster… Tel Aviv isn’t safe pic.twitter.com/SCjphe5mPJ — Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) December 21, 2024

Ηταν η δεύτερη φορά μέσα σε δυο εικοσιτετράωρα που ένας πύραυλος των Χούθι ενεργοποίησε μέσα στη νύχτα τις σειρήνες στο κεντρικό τμήμα της χώρας.