Οι σειρήνες προειδοποίησης πυραύλων ενεργοποιήθηκαν λίγο μετά τις 2:30 π.μ. σε κοινότητες σε ολόκληρο το κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ και της γύρω μητροπολιτικής περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη ενεργοποίησε τις σειρήνες προειδοποίησης σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, λίγο μετά από μεγάλες εκρήξεις που ακούστηκαν μέχρι την Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ως άμεσο αποτέλεσμα της επίθεσης, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom.

Οι Times of Israel ανέφεραν ότι οι σειρήνες των ρουκετών χτύπησαν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, και ότι «μεγάλοι κρότοι ακούστηκαν μέχρι την Ιερουσαλήμ».

Τη Δευτέρα η ομάδα Χούτι της Υεμένης δήλωσε ότι εκτόξευσε έναν υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο με την ονομασία «Παλαιστίνη 2» προς το κεντρικό Ισραήλ, υποσχόμενη να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της εναντίον της χώρας μέχρι ο ισραηλινός στρατός να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Υπάρχουν αναφορές για πρόσκρουση πυραύλου/θραυσμάτων στο έδαφος

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πρόσκρουση, χωρίς να διασαφηνίζεται αν πρόκειται για αποτυχημένη αναχαίτιση ή την πτώση του βαλλιστικού πυραύλου σε στόχο.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι η αεράμυνα κατέρριψε τον πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη, ο οποίος, όπως λένε, δεν εισήλθε ποτέ στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Ο στρατός αναφέρει επίσης ότι οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν λόγω ανησυχιών ότι τα θραύσματα που έπεσαν από την αναχαίτιση θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Κατά πάσα πιθανότητα τα θραύσματα να περιγράφηκαν ως «πρόσκρουση» στο Τελ Αβίβ και άλλες περιοχές.

