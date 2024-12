Eταιρεία επιδείξεων με drones στο βόρειο Τέξας κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες χρησιμοποιώντας 4.981 drones για να δημιουργήσει την εικόνα χωριού από τζίντζερμπρεντ στον ουρανό.

Για το σόου με θέμα τις γιορτές από τη Sky Elements Drone Shows και τη UVify με έδρα την πόλη Κόπελ χρησιμοποιήθηκαν 4.981 drones για να δημιουργηθεί μια σειρά εικόνων με θέμα τα Χριστούγεννα, συμπεριλαμβανομένου του Άγιου Βασίλη και διαφόρων χιονάνθρωπων, στον ουρανό πάνω από το Μάνσφιλντ.

Ο οργανισμός των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε ότι με το σόου καταγράφηκε νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη εναέρια παρουσίαση εικόνας χωριού με σπίτια από τζίντζερμπρεντ που δημιουργήθηκε από πολυρότορα/drones. «Δεν διαδώσαμε μόνο το εορταστικό πνεύμα, αλλά σημειώσαμε και το 11ο μας παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες», δήλωσε ο Preston Ward, αρχιπιλότος της Sky Elements.

🚨🇺🇸LARGEST DRONE SHOW IN U.S HISTORY

5,000 drones combined to create a festive scene featuring a Thanksgiving turkey, a winter wonderland, and a gingerbread village.

And no, it wasn’t in New Jersey; it was in Mansfield, Texas.

Source: Sky Elements pic.twitter.com/fjSEhef59s

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 20, 2024