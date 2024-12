Drones πετούν επάνω από αμερικανικές πολιτείες και κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει

Ένας μεγάλος αριθμός drones έχει αναφερθεί ότι πετούν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ και σε όλη την ανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ίδια ώρα έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία αλλά και διάφορες εικασίες σχετικά με την προέλευσή τους και τοn λόγο παρουσίας τους.

Το FBI, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η πολιτειακή αστυνομία και άλλες υπηρεσίες διεξάγουν έρευνες.

Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι και οι τοπικές αρχές έχουν τονίσει ότι τα drones δεν φαίνεται να αποτελούν απειλή για την ασφάλεια του κοινού.

Ωστόσο πολλοί τοπικοί και δημοτικοί νομοθέτες ζητούν αυστηρότερους κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να πετάξει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πολλοί έχουν αναφέρει ότι είδαν drones σε ολόκληρη την πολιτεία (Νιου Τζέρσεϊ) από τα μέσα Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων περιοχών κοντά στο Picatinny Arsenal, μια στρατιωτική ερευνητική και κατασκευαστική εγκατάσταση, καθώς και πάνω από το γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπεντμίνστερ.

Ο Μέρφι δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο εξοπλισμός που παρέχεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δώσει ελάχιστα νέα στοιχεία σχετικά με τα drones.

Το Σάββατο υπήρξαν 12 αναφορές για drones και άλλη μία την Κυριακή.

Ο Μέρφι κάλεσε το Κογκρέσο να δώσει στις πολιτείες περισσότερη εξουσία για να αντιμετωπίσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η αυξανόμενη ανησυχία ορισμένων κατοίκων δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία δέχεται κριτική από τον Τραμπ για το γεγονός ότι δεν έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα με πιο επιθετικό τρόπο.

Along with my husband Ygor, I have witnessed humongous drones over NJ and parts of PA. The Pentagon and White House claim they do not exist at all. They are lying scum! I am uncertain as to whether they are enemy drones or extraterrestrial crafts but I do know some are humongous. pic.twitter.com/nW9fDoxXIT

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφάλειας, Τζον Κίρμπι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει εντοπίσει κανέναν κίνδυνο για την ασφάλεια του κοινού ή την εθνική ασφάλεια.

«Υπάρχουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο drones που είναι νόμιμα καταγεγραμμένα στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Κίρμπι. «Και υπάρχουν χιλιάδες άλλα που πετούν νόμιμα στον ουρανό οποιαδήποτε μέρα», πρόσθεσε.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς για το θέμα δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση γνωρίζει την αλήθεια και θα έπρεπε να την αποκαλύψει στο κοινό.

«Η κυβέρνηση ξέρει τι συμβαίνει», είπε ο Τραμπ. «Κοιτάξτε, ο στρατός μας ξέρει από πού απογειώθηκαν, ξέρουν από πού ήρθαν και πού πήγαν», τόνισε.

«Για κάποιον λόγο δεν θέλουν να σχολιάσουν. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να πουν τι είναι. Ο στρατός μας ξέρει και ο πρόεδρός μας ξέρει και για κάποιο λόγο θέλουν να κρατήσουν τον κόσμο σε αγωνία», κατέληξε.

President Trump just said the U.S. government and military know precisely where the drones are coming from.

«Something strange is going on. For some reason, they don’t want to tell the people, and they should.» pic.twitter.com/3gDqR1eZxu

— George (@BehizyTweets) December 16, 2024