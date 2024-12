Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε σήμερα περισσότερες «καταστροφές» στην Ουκρανία έπειτα από μια επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) χθες, Σάββατο, την οποία η Μόσχα αποδίδει στο Κίεβο, σε κτήρια στο Καζάν, μια πόλη στην κεντρική Ρωσία.

«Όποιος προσπαθεί να καταστρέψει κάτι στη χώρα μας, όποιο κι αν είναι το εύρος, θα πρέπει να αντιμετωπίσει ακόμη πιο σημαντικές καταστροφές στη χώρα του και θα μετανιώσει γι’ αυτό που προσπάθησε να κάνει στη χώρα μας», δήλωσε στη διάρκεια επίσημης τελετής σχολιάζοντας το χθεσινό πλήγμα στο Καζάν, περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Το πλήγμα αυτό έθεσε στο στόχαστρο κτήρια κατοικιών χωρίς να προκαλέσει θύματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εντυπωσιακές εικόνες που κυκλοφόρησαν στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν drones να χτυπούν, σε μια μπάλα φωτιάς, πολυώροφα γυάλινα κτήρια.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

UAVs have hit at least three high-rise buildings in Kazan, Russia

Photos and videos from the scene are being shared on local Telegram channels. pic.twitter.com/MN19u47uom

