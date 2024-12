Παναθηναϊκός: Η 11άδα κόντρα στην Athens Kallithea (pic)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Athens Kallithea (18:00) στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Super League, με τον Ρουί Βιτόρια σχεδόν μια ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης να κάνει γνωστή την 11άδα του Τριφυλλιού.

Ο Πορτογάλος τεχνικός παρατάσσει τους Πράσινους με τον Ντραγκόφσκι μπροστά από την εστία και τους Μλαντένοβιτς, Ίνγκασον, Γεντβάι και Βαγιαννίδη στην τετράδα της άμυνας. Οι Αράο, Ουναΐ και Μπακασέτας θα είναι στη μεσαία γραμμή, με τους Τζούρισιτς και Τετέ στα δύο άκρα και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Αράο, Ουναχί, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης.

Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Ζέκα, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Νίκας, Γερεμέγεφ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ρουί Βιτόρια δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πελίστρι, Σένκεφελντ, Σπόραρ, Μαξ αλλά και Τσέριν.

Our starting 11 for today’s game against Athens Kallithea

#Panathinaikos #PAOFC#PAOAKFC #StoiximanSuperLeague #slgr #GB32 pic.twitter.com/HsrTOqanvA

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 22, 2024