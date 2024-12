Φάκελος Champions League: Τα καλά νέα από Βιέννη-Νιόν και η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού τον Γενάρη!

Ο Ολυμπιακός πέρσι γνώρισε την απόλυτη καταξίωση, μέσω της κατάκτησης του Conference League, που αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα ελληνικού συλλόγου στο ποδόσφαιρο.

Φέτος οι «ερυθρόλευκοι» διεκδικούν με αξιώσεις μια καλή πορεία σε μια ανώτερη διοργάνωση. Το Europa League. Η 15η θέση και οι 9 βαθμοί μετά από 6 αγώνες στη League Phase είναι μια ιδιαίτερα ικανοποιητική συγκομιδή για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού. Με την πρόκριση στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης να μοιάζει σχεδόν δεδομένη.

Την επόμενη σεζόν ο ευρωπαίος Ολυμπιακός φιλοδοξεί να κάνει ένα ακόμη βήμα παραπάνω και να συμμετάσχει σε μια ακόμη ανώτερη διοργάνωση. Την κορυφαία όλων. Το Champions League. Και υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά για τον Ολυμπιακό: Η κατάκτηση ενός «μαγικού» εισιτηρίου που γράφει πάνω «League Phase Champions League» και η αποφυγή της καλοκαιρινής διαδικασίας των προκριματικών. Με απαραίτητη προϋπόθεση; Πρώτα απ’ όλα την κατάκτηση της φετινής Stoiximan Super League προφανώς.

Η Κοπεγχάγη το βράδυ της Πέμπτης (19/12) ηττήθηκε με σκορ 3-0 από τη Ραπίντ στη Βιέννη, στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα από τη Δανία να τερματίσει στη 18η θέση του Conference και να περάσει στα νοκ-άουτ play offs της διοργάνωσης. Ωστόσο, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για την Κοπεγχάγη.

Με την ήττα και συνάμα την πρόκριση, η Κοπεγχάγη πρόσθεσε μόλις 625 βαθμούς στον ευρωπαϊκό της συντελεστή (είναι το μπόνους τελικής θέσης στο Conference) και έφτασε τους 44.375 συνολικά. Με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να περάσει τον Ολυμπιακό των 45.000 βαθμών στην κούρσα για ένα απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League 2025/26.

FCK 🇩🇰 wasted their chance to jump over Olympiacos 🇬🇷 yesterday.

They added +0.625 bonus pts to their coeff for finishing 18th in UECL table, but it wasn’t enough to catch Oly.

Now it gets tricky for FCK. They play Betis 🇪🇸 or Heidenheim 🇩🇪 in KO Playoff and any points there… pic.twitter.com/huqb7Kha2n

— Football Meets Data (@fmeetsdata) December 20, 2024