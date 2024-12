ΟΦΗ – Παναχαϊκή 5-0: Στα ημιτελικά από το πρώτο παιχνίδι (vids)

Με το… ενάμισι πόδι στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος είναι ο ΟΦΗ που επικράτησε εύκολα στο πρώτο ματς της φάσης των «8», της Παναχαϊκής με 5-0 και μετέτρεψε τη ρεβάνς σε τυπική διαδικασία. Οι Κρητικοί πέτυχαν τέσσερα γκολ στο πρώτο μέρος του αγώνα και τελείωσαν από νωρίς οποιαδήποτε συζήτηση για την έκβαση του συγκεκριμένου ζευγαριού.

Ο ΟΦΗ έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα στο ματς, φτάνοντας γρήγορα στο γκολ με τον Ταξιάρχη Φούντα να ανοίγει τον χορό των γκολ. Στο 8ο λεπτό ο Νους από τα αριστερά έκανε το γέμισμα στην περιοχή, ο Γιουνγκ κοντρόλαρε την μπάλα, ο Φούντας ακολουθούσε και εκτέλεσε για το 1-0.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς διπλασίασε το προβάδισμά της, μόλις δύο λεπτά αργότερα. Ο Νέιρα έκανε φοβερή διαγώνια μπαλιά, ο Νους από αριστερά άδειασε τον Καραγιάννη με ωραία ντρίμπλα και με συρτό σουτ έκανε το 2-0.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να είναι το απόλυτο αφεντικό του παιχνιδιού και εύκολα έφτασε στο 3-0. Στο 33′ ο Γκονθάλεθ έκανε τη σέντρα σουτ από δεξιά, η μπάλα κόντραρε στον Λυμπεράκη και κατέληξε στα δίχτυα του Στογιάνοβιτς.

Οι Κρητικοί έφτασαν και σε 4ο γκολ πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Στο 39′ ο Σενγκέλια βρήκε τον Γκονθάλεθ, ο Ισπανός γύρισε, ο Κωστούλας προσπάθησε να διώξει, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Στογιάνοβιτς και κατέληξε στα δίχτυα.

Όπως ήταν λογικό στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ έριξε τον ρυθμό του και έκανε συντήρηση δυνάμεων. Στο 57′ ο Παπαπέτρου υπέδειξε πέναλτι για πτώση του Νους μετά από μαρκάρισμα του Μασούρα, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του σε φάουλ, καθώς ήταν εκτός περιοχής.

Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Θεοδοσουλάκης με καρφωτή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την ανδρική ομάδα του ΟΦΗ.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Αμπάντα (85′ Χατζηθεοδωρίδης), Καραχάλιος, Νέιρα (85′ Κουτεντάκης), Σενγκέλια (46′ Ριέρα 66′ Αποστολάκης), Φούντας (73′ Θεοδοσουλάκης), Νους, Γιουνγκ. Παναχαϊκή (Σούλης Παπαδόπουλος): Στογιάνοβιτς, Καραγιάννης (46′ Κοζορώνης), Γκαρσία, Λυμπεράκης (46′ Λεσάι), Σμάλης, Παπατόλιος, Καστεγιάνο (68′ Πετράτος), Κωστούλας, Ζέκοφ, Πολέτο (46′ Μασούρας), Μαδριγάλ (75′ Ρόβας).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων της φάσης των «8»

ΟΦΗ – Παναχαϊκή 5-0

Πανιώνιος – Αστέρας Τρίπολης 19:00

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 21:00

Ατρόμητος/Παναθηναϊκός (1-2) – Ολυμπιακός (εκκρεμεί η ρεβάνς του Ατρόμητος-Παναθηναϊκός)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Πανιώνιος vs Αστέρας Τρίπολης / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ