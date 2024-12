Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα: Εκτός για ένα μήνα ο Γιαμάλ (pic)

Ο Λαμίν Γιαμάλ θα μείνει εκτός για ένα μήνα λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο που σημειώθηκε κόντρα στη Λεγανές. Η Μπαρτσελόνα εξέδωσε (16/12) σχετική ανακοίνωση, αφού ο παίκτης υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο Sant Joan Despí Sports City.

«Ο παίκτης της πρώτης ομάδας Λαμίν Γιαμάλ είχε τραύμα στον δεξιό αστράγαλο κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα με τη Λεγανές. Οι εξετάσεις που έγιναν σήμερα το πρωί έδειξαν τραυματισμό βαθμού 1 στον πρόσθιο μεσοκνημιαίο σύνδεσμο. Ο κατά προσέγγιση χρόνος που θα μείνει εκτός θα είναι μεταξύ 3 και 4 εβδομάδων», ανέφερε η ανακοίνωση.

MEDICAL NEWS ❗

The first team player Lamine Yamal received a blow to the right ankle during the game against CD Leganés on Sunday. Tests carried out on Monday have revealed that the player has a grade 1 injury to a ligament in the ankle. The player is expected to be out for 3… pic.twitter.com/IAFD0pWFSS

