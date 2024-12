Πατσούκα – Αλ Αχλί 0-0 κ.δ., 6-5 πεν.: Στον τελικό του Διηπειρωτικού οι Μεξικανοί (pic)

Η Πατσούκα θα είναι η αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, την ερχόμενη Τετάρτη (18/12).

Η μεξικανική ομάδα, κάτοχος του CONCACAF Champions Cup, επικράτησε 6-5 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας και παράταση) της αιγυπτιακής Αλ Αχλί, στον ημιτελικό της διοργάνωσης, που έγινε στο στάδιο «974» του Κατάρ, και πλέον θα έχει την ευκαιρία να τεθεί αντιμέτωπη με την πρωταθλήτρια Ευρώπης και Ισπανίας, στον τελικό που θα φιλοξενηθεί στο Λουσάιλ.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Congratulations to @Tuzos — FIFA Challenger Cup champions! 👏

After beating @AlAhly , @Tuzos will now face @realmadrid in the FIFA Intercontinental Cup final next week 🏆 pic.twitter.com/mI1br9XKBu

— FIFA (@FIFAcom) December 14, 2024