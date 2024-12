Απίθανος Κουκουρέγια: Πέταξε τα παπούτσια επειδή… γλίστρησε στα γκολ της Τότεναμ (vid, pic)

Ο Εντσο Μαρέσκα οδήγησε χθες την Τσέλσι σε μια ακόμη σπουδαία νίκη, με απίθανη ανατροπή, στο ντέρμπι του Λονδίνου στην έδρα της Τότεναμ με 4-3. Το ματς ξεκίνησε άσχημα για τους «μπλε», καθώς δύο φορές γλίστρησε ο Μαρκ Κουκουρέγια και δύο φορές οι παίκτες του Αγγελου Ποστέκογλου το εκμεταλλεύτηκαν και προηγήθηκαν με 2-0 σε έξι λεπτά με τα γκολ των Σολάνκε (5′) και Κουλουσέφσκι (11′).

Ο Ισπανός αριστερός μπακ άλλαξε παπούτσια και η Τσέλσι άλλαξε στη συνέχεια την ροή του ματς, καθώς κυριάρχησε στο γήπεδο και έκανε τη μεγάλη ανατροπή, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ με τους Σάντσο (17′), δύο πέναλτι του Πάλμερ (61′, 84′) και τον Φερνάντες (73′).

Sanchez is been blamed for this goal by some Chelsea fans. Apart from Cucurella slip and giveaway, Colwill is more at fault for this goal. He couldn’t keep is man on check. pic.twitter.com/j1rCQJXnyF

— Maxwell (@iam_brau) December 9, 2024