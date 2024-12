Έγραψε ιστορία η Νότιγχαμ Φόρεστ με το διπλό στο Ολντ Τράφορντ (pics)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ τρελαίνει… κόσμο με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της και γράφει ιστορία με τις σπουδαίες νίκες που πετυχαίνει στη φετινή Premier League. Τελευταίο «θύμα» της ομάδας του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι Reds με μια καταπληκτική εμφάνιση νίκησαν τους «Κόκκινους Διάβολους» στο Όλντ Τράφορντ με 3-2 και ανάγκασαν για μια ακόμα φορά ολόκληρη την Αγγλία να υποκλιθεί στο μεγαλείο τους. Μια νίκη που τους έφερε στην 5η θέση της βαθμολογίας της Premier League και επιβεβαίωσε ότι διαθέτουν μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.

Το διπλό στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν το πρώτο της Νότιγχαμ Φόρεστ στο Ολντ Τράφορντ από τον Δεκέμβριο του 1994. Τότε οι Reds είχαν επικρατήσει με 2-1.

First win for Nottingham Forest in 3⃣0⃣ years at Old Trafford 🤯 pic.twitter.com/969ppKCYqZ

Παράλληλα, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1991/1992 που η Νότιγχαμ Φόρεστ νικάει δύο σερί φορές τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε επίπεδο Premier League, καθώς η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο είχε κερδίσει και στην τελευταία τους συνάντηση.

Ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο (30/12/2023) στο «Σίτι Γκράουντ» με 2-1, χάρη στα γκολ των Ντομίνγκες και Γκιμπς-Γουάιτ. Μια αναμέτρηση, που είχε γίνει στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Premier League.

Πρώτη φορά διπλά την ίδια σεζόν σε Ολντ Τράφορντ και Άνφιλντ

Στα μέσα Σεπτεμβρίου η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε επικρατήσει της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης είχε πετύχει ο Χάντσον Οντόι στο 72’. Αυτό ήταν το πρώτο διπλό των Reds στην έδρα της Λίβερπουλ μετά από 55 χρόνια.

Με τη νίκη που πέτυχε απόψε η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στο Όλντ Τράφορντ έγραψε ιστορία, καθώς για πρώτη φορά οι Reds κατάφεραν να πετύχουν την ίδια σεζόν εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ.

Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο στην ιστορία της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ιστορική βραδιά και για τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ έγινε ο πρώτος προπονητής των Reds μετά από 114 χρόνια που πετυχαίνει δύο νίκες απέναντι στην Γιουνάιτεντ στα δύο πρώτα του παιχνίδια κόντρα στην ομάδα του Μάντσεστερ.

Ο προηγούμενος που τα είχε καταφέρει ήταν ο Φρεντ Ερπ. Τη σεζόν 1909-1910, όταν είχε οδηγήσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ σε δύο συνεχόμενες νίκες απέναντι στους «Κόκκινους Διάβολους»: Με 6-2 και 2-0.

Nuno Espirito Santo is the first Nottingham Forest manager in 114 years to win both of his first two league games against Manchester United.

And 14 years after Ruben Amorim scored past him in the Allianz Cup final, he gets his revenge by becoming the first manager to beat his… pic.twitter.com/dR9SEVVEMj

— Squawka (@Squawka) December 7, 2024