«Κόλπο γκρόσο» της Μπαρτσελόνα με Τα (pic)

«Τελειωμένη» υπόθεση θα πρέπει να θεωρείται η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή της Μπαρτσελόνα για το 2025, καθώς όπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Τζόναθαν Τα έχει συμφωνήσει με τους «μπλαουγκράνα».

Το συμβόλαιο του 28χρονου διεθνή με την Μπάγερ Λεβερκούζεν ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν αφού δεν επιθυμεί να παραμείνει στην Bundesliga και τις «ασπιρίνες».

🚨🔴 Understand FC Barcelona are now going all-in to secure Jonathan #Tah and have a good chance of getting his commitment for a free transfer in the summer ✔

Hansi Flick has a clear plan for him. Flick and Tah share the same top agent: Pini Zahavi. There was a meeting between… pic.twitter.com/MaIfiXy02k

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 5, 2024