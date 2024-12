Παναχαϊκή – Κηφισιά 1-0: Στα προημιτελικά με «υπογραφή» Πολέτο

Σε μια επεισοδιακή αναμέτρηση, η Παναχαϊκή επικράτησε εντός έδρας της Κηφισιάς με 1-0 και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το χρυσό γκολ που έδωσε στους Αχαιούς το εισιτήριο για τους «8» της φετινής διοργάνωσης πέτυχε ο Λούκας Πολέτο στο 26ο λεπτό. Η Παναχαϊκή πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι ΟΦΗ – Βόλος. Στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων που έγινε στην Κρήτη, οι Ομιλήτες επικράτησαν με 3-1 και έχουν μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν στο 8ο λεπτό με τον Πολέτο, αλλά ο Νικοπολίδης απέκρουσε. Στο 12’ ο Ζέκχοφ βρέθηκε σε θέση βολής και έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 26’ τελικά η Παναχαϊκή βρήκε το γκολ που έψαχνε με κεφαλιά του Πολέτο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά ανέβασε την απόδοσή της και προσπάθησε να ισοφαρίσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο 47’ ο Πόμπο έχασε μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει, ενώ στο 56’ ο Παντελίδης αστόχησε με κεφαλιά. Στο 85’ οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες, μετά από αποβολή του Καστεγιάνο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ένα λεπτό αργότερα, η Κηφισιά σκόραρε με τον Μάναλη, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στη φάση του γκολ της Κηφισιάς μάλιστα η Παναχαϊκή έπαιζε με έντεκα παίκτες και όχι με δέκα, όπως έπρεπε μετά την αποβολή του Καστεγιάνο, καθώς ο Πολέτο, που έγινε αλλαγή το ίδιο λεπτό με τον Πετράτο, συνέχισε να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Μια φάση που προκάλεσε την οργή των φιλοξενούμενων, που διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή, με τον ρέφερι μετά από σχεδόν πέντε λεπτά διαβουλεύσεων να αποβάλει τον Πολέτο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Βραζιλιάνος είχε γίνει ήδη αλλαγή και ήταν στον πάγκο.

Στα εναπομείναντα λεπτά η Κηφισιά προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, αλλά το σουτ του Τετέι στο 90+6’ σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Στογιάνοβιτς, με την Παναχαϊκή να παίρνει τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου.

Παναχαϊκή (Σούλης Παπαδόπουλος): Στογιάνοβιτς, Πανάγου, Μπαξεβάνος (61΄Καραγιάννης), Ζαμόρα (49΄Γκαρσία), Λυμπεράκης, Ζέκχοφ, Καστεγιάνο, Μαδριγάλ, Παπατόλιος, Κοζορώνης (62΄Λεσάι), Πολέτο (86΄Πετράκος)

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Νικοπολίδης, Σμπώκος (46΄Σιμόν), Σπίνος, Μαζουλουξής, Σωτηράκος, Σολόα (46΄Ντίας), Πέιος, Παυλάκης (46΄Πόμπο), Ζωνιός (46΄Κυριόπουλος), Τεττέι, Παντελίδης (68΄Μάναλης).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων για τους 16 του Κυπέλλου

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Παναχαϊκή – Κηφισιά 1-0

19:30 Άρης – ΑΕΚ

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

15:30 ΠΑΟΚ – Αιγάλεω

17:30 Ολυμπιακός – Athens Kallithea

19:30 Βόλος – ΟΦΗ

21:30 1ο ματς Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ζάκυνθος

19:30 Πανιώνιος – Πανσερραϊκός

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

Τρίτη 29 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναχαϊκή 1-1

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος 2-0

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

Αιγάλεω – ΠΑΟΚ 0-3

ΟΦΗ – Βόλος 3-1

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Athens Kallithea – Ολυμπιακός 0-1

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 1-2

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός

ΑΕΚ – Άρης vs Αιγάλεω – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Βόλος vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR / ΟΦΗ – Βόλος vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός / ΑΕΚ – Άρης vs Αιγάλεω – ΠΑΟΚ