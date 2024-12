Βαγγέλης Μαρινάκης: «Ο βασιλιάς του Πειραιά» (pics+vid)

Με τεράστιο ενδιαφέρον αναμένεται στην Αγγλία -και όχι μόνο- η προβολή της συνέντευξης του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Sky Sports.

Η πιο προσωπική συνέντευξη που έδωσε ποτέ στα βρετανικά ΜΜΕ ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ. Καμαρώνει για αυτό προκαταβολικά ο Ρομπ Ντόρσετ: ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου που βρέθηκε για τρεις ολόκληρες ημέρες στον Πειραιά προκειμένου να καταφέρει αυτή την ιδιαίτερη αποστολή. Πολύ έμπειρος στη δουλειά του. Τόσο που η υπόσχεση για «ένα σαραντάλεπτο, συναισθηματικό και ειδησεογραφικό» βίντεο εξάπτει και άλλο την φαντασία για όσα συζήτησε μαζί του.

Πριν απο αυτό όμως; Η αναφορά στο ίδιο το τρίημερο της παραμονής του στον Πειραιά. Ένα ιδιαίτερο γραπτό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του Sky Sports, για όσα έζησε εδώ μαζί με τον εικονολήπτη του. Τα «πριν» και «μετά» της συνέντευξης. Και κάπως έτσι η σκιαγράφηση ενός ιδιαίτερου προφίλ του Βαγγέλη Μαρινάκη. «Ο βασιλιάς του Πειραιά» λέει για εκείνον ο Ντόρσετ. Και άλλα πολλά…

«Ήταν 3:15 το πρωί. Καθόμουν ήδη πέντεμιση ώρες, μέσα σε σύννεφα καπνού από πούρα, στο executive lounge του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», περιμένοντας την τελική μου συνάντηση με τον «Βασιλιά του Πειραιά».

Αυτός δεν είναι ο επίσημος τίτλος του, αλλά θα μπορούσε να είναι. Γιατί τα περισσότερα πράγματα σε αυτή τη νότια πλευρά της Αθήνας είτε διοικούνται είτε επηρεάζονται από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: τον αινιγματικό, μυστηριώδη και επιβλητικό ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού στην Ελλάδα, της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Αγγλία, της Ρίο Άβε στην Πορτογαλία και [όπως αναμένουμε σύντομα] της Βάσκο ντε Γκάμα στη Βραζιλία.

Εγώ και ο εικονολήπτης Κρις Τζόνσον περάσαμε τρεις ημέρες εκεί, όπου μας δόθηκε πρωτοφανής πρόσβαση στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στις ποδοσφαιρικές και επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Το ταξίδι αυτό είχε σχεδιαστεί για περισσότερο από έναν χρόνο, κυρίως επειδή ο ίδιος ο Μαρινάκης, μαζί με το τεράστιο επιτελείο συμβούλων και υποστηρικτικού προσωπικού του, χρειάζονταν επανειλημμένες πειστικές προσπάθειες για να επιτρέψουν στο Sky Sports να εισέλθει στον «εσωτερικό του κόσμο», θεωρώντας το ένα εγχείρημα που άξιζε τον χρόνο του.

Τελικά, πριν από περίπου έξι μήνες, στα τέλη της άνοιξης, φτάσαμε σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία. Οι επόμενες καθυστερήσεις ήταν καθαρά λογιστικές, καθώς ο Μαρινάκης είναι εξαιρετικά απασχολημένος με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πρόγραμμα. Όταν τελικά πετάξαμε για την Ελλάδα, δεν ήμασταν καθόλου βέβαιοι ότι θα μπορούσαμε να τον συναντήσουμε – είχε καθυστερήσει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στην Αμερική, και το προσεκτικά σχεδιασμένο μας πρόγραμμα είχε ήδη καταρρεύσει πριν καν προσγειωθούμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Στο τέλος, όμως, καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας – και ακόμη περισσότερα. Μας δόθηκε μια μοναδική εικόνα για τον άνθρωπο και την αυτοκρατορία του, συμπεριλαμβανομένης της πιο προσωπικής και αποκαλυπτικής συνέντευξης που έχει δώσει ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

My exclusive with #nffc owner Evangelos Marinakis airs on Sky Sports on Tuesday. Sneak preview here. His most personal and revealing UK interview ever. pic.twitter.com/GoT5RecPXV

— Rob Dorsett (@RobDorsettSky) December 1, 2024