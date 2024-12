Το Sky Sports προανήγγειλε μεγάλη συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη – Αίσθηση από τις… πρώτες κιόλας ατάκες (vid)

Μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία του Sky Sports. Και όπως φαίνεται μια συνέντευξη που θα συζητηθεί σε δύο ηπείρους, αυτή που έρχεται την Τρίτη από το κορυφαίο αθλητικό τηλεοπτικό κανάλι της Βρετανίας. Η κουβέντα εφ όλης της ύλης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη…

Τρεις ημέρες έμεινε στην Ελλάδα ο Ρομπ Ντόρσετ για τις ανάγκες αυτής της αποκλειστικότητας που ήδη από το spoiler –την ανάρτηση του γνωστού ρεπόρτερ στα social media- έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης φαίνεται να μιλά για όλα. Και στο σύντομο βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του Ντόρσετ στο «X» χώρεσαν τόσο που έχουν ήδη προσφέρει «τίτλους» σε ρεπορτάζ των Βρετανών.

My exclusive with #nffc owner Evangelos Marinakis airs on Sky Sports on Tuesday. Sneak preview here. His most personal and revealing UK interview ever. pic.twitter.com/GoT5RecPXV

