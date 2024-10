Παλάτι χάρη στον Βαγγέλη Μαρινάκη (vids+pics)

Με παλάτι μοιάζει πια το προπονητικό κέντρο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Η νέα του εικόνα εντυπωσιακή. Η επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη έγινε και πάλι αντικείμενο συζήτησης σε όλη την Αγγλία. Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε τα ευχάριστα (και) με ένα ξεχωριστό βίντεο όπου αναφέρει σχετικά:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στην ευχάριστη θέση να αποκαλύψει τη συναρπαστική μεταμόρφωση του Προπονητικού Κέντρου του συλλόγου, μετά από μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων λιρών με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη της Forest, Ευάγγελο Μαρινάκη. Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο σύλλογος έχει αναλάβει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης για να βελτιώσει όχι μόνο το «City Ground» αλλά και να φέρει επανάσταση στο προπονητικό του κέντρο – την Nigel Doughty Academy.

