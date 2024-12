Στην εντατική ο Μποβέ – Κρίσιμο το επόμενο 24ωρο (pic)

Μέσω ανακοίνωσής της η Φιορεντίνα έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του Εντουάρντο Μποβέ που κατέρρευσε στο ματς με την Ίντερ.

Όπως αναφέρουν οι «βιόλα», ο 22χρονος άσος έχει μπει στην εντατική και η κατάστασή του αναμένεται να εκτιμηθεί ξανά σε 24 ώρες.

Παράλληλα, οι πρώτες καρδιολογικές και νευρολογικές εξετάσεις που έγιναν στον Μποβέ έχουν αποκλείσει οξεία βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα.

Όπως είναι λογικό, υπάρχει μεγάλη αγωνία για τον ποδοσφαιριστή που κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο σε ανύποπτη στιγμή και ευχή όλων είναι όλα να πάνε καλά.

ACF e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. pic.twitter.com/EYCzhWWQm5

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 1, 2024