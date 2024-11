Αποκαλύψεις από Ιταλία: «Αυτοί είναι οι δύο παίκτες που κοιτά ο Ολυμπιακός» (pic)

Ο Ολυμπιακός περιμένει με αγωνία να δει τι θα συμβεί με την κατάσταση της υγείας του Μόουζες Ράιτ. Ο Αμερικανός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη Τρίτη (26/11) με εικόνα αναπνευστικής λοίμωξης και υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Aπό την Ιταλία, και συγκεκριμένα, ο Ματέο Αντρεάνι, τονίζει σε ανάρτησή του πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του σκανάρουν την αγορά ώστε να είναι έτοιμοι εάν κρίνουν πως πρέπει να γίνει κάποια κίνηση για ενίσχυση.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος μάλιστα, αποκαλύπτει πως ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του δύο παίκτες από το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο ένας είναι ο Κάιλ Αλεξάντερ και ο άλλος ο Γκάμπριελ Ολασένι. Ο πρώτος αγωνίζεται στην Τουρκ Τέλεκομ, ενώ ο δεύτερος στη Μερσίν.

Ωστόσο, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει με τον Ράιτ και έτσι αναμένεται να γίνουν συμπληρωματικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν τελικά θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα.

Την ίδια ώρα ρεπορτάζ από το εξωτερικό κάνουν λόγο για πνευμονία, μάλιστα γίνονται αναφορές πως μπορεί να μείνει μακριά από τα παρκέ και για περίπου τρεις μήνες, χωρίς προφανώς να είναι κάτι σίγουρο αφού αναμένονται οι εξετάσεις και φυσικά η ενημέρωση από την πλευρά των Ερυθρόλευκων.

Kyle Alexander and Gabriel Olaseni are two players on Olympiacos list, I’m told.

Both are playing in Turkey, Alexander with Turk Telekom Ankara and Olaseni with Mersin MSK.#Transfers #EuroLeague https://t.co/jy0LIRbugV

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 30, 2024