Οι ευρωβουλευτές γύρισαν την πλάτη στην Κομισιόν – Με το μικρότερο ποσοστό στην ιστορία της εγκρίθηκε η νέα ΕΕ

Τη μικρότερη στήριξη σε απόλυτους αριθμούς στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκέντρωσε η νέα σύνθεση της Κομισιόν, καθώς εγκρίθηκε από το 53,7% των ευρωβουλευτών, ενώ το 41% δεν στήριξε τις επιλογές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

🚨👉🏻This is the least supported European Commission in history.

Only managed to get 370 votes in favour, way below what von der Leyen got in June for her nomination, 401.

🗳54% of votes cast in favour, 41% against. pic.twitter.com/JjdenDFAVC

