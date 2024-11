«Χρήστος Μουζακίτης, ο… διαφορετικός του ελληνικού ποδοσφαίρου» – Αποθέωση για τον 17χρονο του Ολυμπιακού (pic, vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του ελληνικού ποδοσφαίρου και είναι μέλος της «χρυσής» φουρνιάς του Ολυμπιακού, που κατέκτησε το Youth League και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Έλληνας μέσος των ερυθρόλευκων είναι μόλις 17 ετών και είναι βασικό μέλος της πρώτης ομάδας των Πειραιωτών, έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και είναι ένας από τους κορυφαίους και πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού τη φετινή χρονιά.

Το «χρυσό» παιδί του Ολυμπιακού έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής σε 9 παιχνίδια σε Super League, Κύπελλο Ελλάδας και Europa League, έχει μοιράσει 2 ασίστ και έχει κερδίσει με το σπαθί του μια θέση στη βασική ενδεκάδα, ενώ έχει κληθεί και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδας για τις αναμετρήσεις με Αγγλία και Φινλανδία, γράφοντας ιστορία.

Ο 17χρονος μέσος έχει μαγνητίσει τα βλέμματα τόσο εντός συνόρων όσο και εκτός, οι «ματιές» πάνω του είναι πολλές, ενώ ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει ματσάρες και στο Europa League με Μπράγκα (3-0), Μάλμε (0-1) και Ρέιντζερς (1-1).

Ο Μπεν Μάτινσον, αναλυτής/σκάουτερ με εμπειρία στο διεθνές ποδόσφαιρο, καταπιάστηκε με την περίπτωση του νεαρού ποδοσφαιριστή, τον οποίον χαρακτήρισε ως «Greek football’s outlier» δηλαδή ο διαφορετικός του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποθεώνοντας τον 17χρονο για την παρουσία του και την εξέλιξη του, αλλά και τον Ολυμπιακό.

Christos Mouzakitis: Greek Football’s Outlier 🇬🇷

It’s rare for Super League teams to trust the young Greek academy players, but the ability of Mouzakitis has forced Olympiacos’ hand to break the trend.

The DLP has quickly become a regular starter and for good reason.

[THREAD] pic.twitter.com/BcWPGHB3u5

— Ben Mattinson (@Ben_Mattinson_) November 14, 2024