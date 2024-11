Αμορίμ: «Όταν είσαι στο Ολντ Τράφορντ νιώθεις την ιστορία της Γιουνάιτεντ» (vid)

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βρέθηκε για πρώτη φορά στο «Ολντ Τράφορντ» ως προπονητής της Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός με την εντυπωσιακή θητεία στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αποκάλυψε τα συναισθήματά του για την παρουσία του στο «θέατρο των ονείρων», εξηγώντας πως μπορεί να νιώσει την τεράστια ιστορία που συνοδεύει το γήπεδο.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι αισθάνεται αρκετά χαλαρός και πως είναι ενθουσιασμένος να πιάσει άμεσα δουλειά.

🚨🗣️ – Ruben Amorim:

«When we have a game, I’m a DIFFERENT guy.»

