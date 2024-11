Η Βαλένθια θα αγωνιστεί με μαύρες φανέλες για να τιμήσει τα θύματα των φονικών πλημμυρών

Η κακοκαιρία «DANA» «χτύπησε» ανελέητα την Ισπανία και προκάλεσε ανυπολόγιστες υλικές ζημιές , αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες θύματα με «επίκεντρο» την επαρχία της Βαλένθια που ακόμα μετρά τις πληγές της από την απίστευτη θεομηνία.

Αυτός ήταν και ο λόγος που αναβλήθηκαν δύο ματς της Βαλένθια για την La Liga, απέναντι σε Ρεάλ και Εσπανιόλ, με τις «νυχτερίδες» να επιστρέφουν στη δράση μετά την πάυση για τις εθνικές ομάδες στις 23 Νοεμβρίου υποδεχόμενες την Μπέτις στο «Μεστάγια» και να κάνουν γνωστοποιούν πως θα τιμήσουν τα θύματα της τραγωδίας με ξεχωριστό τρόπο.

⚫️ Black kit to be used against @RealBetis_en and auctioned through @MatchWornShirt

➡️ @TMGrupoInmo will exceptionally give up their space on the front of the shirt.

— Valencia CF (@valenciacf_en) November 14, 2024