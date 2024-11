Οπαδοί της Μπρίστολ Σίτι απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της Θύρας 7 (pic)

Στην χώρα μας βρίσκεται η Εθνική Αγγλίας για τον κομβικό αγώνα κόντρα στην Εθνική μας, σε έναν αγώνα που μπορεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στον όμιλο του Nations League όσον αφορά την πρώτη θέση.

Μαζί με την αγγλική αποστολή βρίσκονται στην Αθήνα και Άγγλοι οπαδοί που θα βρεθούν στο πλευρό των «τριών λιονταριών».

Paying respects to the 21 that never returned home from a football game. #FollowEnglandAway #Olympiakos #Greece #BristolCity pic.twitter.com/ARTOUioZIe

— Daniel Fry (@CllrDanielFry) November 14, 2024