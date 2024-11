Ένοχος για σεξουαλική επίθεση ο Μπεν Γεντέρ – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή

Ένοχος για σεξουαλική επίθεση και απόπειρα βιασμού κρίθηκε από το δικαστήριο ο Γουισάμ Μπεν Γεντέρ και όπως φαίνεται θα μπει άδοξο τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Εισαγγελέας που χειρίστηκε την υπόθεση του 34χρονου Γάλλου ποδοσφαιριστή πρότεινε φυλάκιση για 18 μήνες, με επιπλέον 1,5 χρόνο με αναστολή. Η δίκη ολοκληρώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου και έναν μήνα μετά βγήκε η ετυμηγορία για τον πρώην επιθετικό της Μονακό και της Εθνικής Γαλλίας.

Μάλιστα, ρεπορτάζ του «RMC», αποκαλύπτει πως εκτός των άλλων ο Γάλλος ποδοσφαιριστής θα κληθεί να καταβάλλει αποζημίωση στο θύμα, ύψους 6.500 ευρώ (5.000 για ηθική ζημιά και 1.500 ευρώ για νόμιμα έξοδα).

🚨🇫🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Wissam Ben Yedder has been found guilty of sexual assault whilst intoxicated, reports @RMCsport.

– 2 year suspended prison sentence

– €6,500 to the victim

– €5,000 fine

– 6 month ban on his drivers licence pic.twitter.com/ekh0355isG

— EuroFoot (@eurofootcom) November 12, 2024