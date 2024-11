Υπόκλιση στον Κλέι Τόμπσον: Το ξεχωριστό καλωσόρισμα που του ετοιμάζουν οι Γουόριορς (vids)

Ο αγώνας ανάμεσα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και τους Ντάλας Μάβερικς τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/11, 05:00) δεν θα είναι μόνο μια μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο κορυφαίες ομάδες του NBA, αλλά θα κρύβει και μια ξεχωριστή στιγμή.

Ο Κλέι Τόμπσον, που συνέδεσε το όνομά του με την αυτοκρατορία των Γουόριος και μαζί με τον Στεφ Κάρι συνέθεσαν ένα αχτύπητο δίδυμο, τους Splash Brothers, επιστρέφει το Σαν Φρανσίσκο και το μέρος όπου μεγαλούργησε για 13 χρόνια κατακτώντας 4 πρωταθλήματα, για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του το καλοκαίρι.

Ενόψει του πολυαναμενόμενου παιχνιδιού, ο Τόμπσον μίλησε και αποκάλυψε ότι δεν είχε ιδιαίτερες επαφές με τους δύο πρώην συμπαίκτες του, Κάρι και Γκριν, από τότε που πήγε στο Ντάλας.

«Δεν έχω επικοινωνήσει ιδιαίτερα μαζί τους. Θα τους δω, θα με δούνε. Αυτό είναι…», είπε ο Τόμπσον. Ο Στεφ Κάρι, με τη σειρά του, τόνισε πως θα του είναι περίεργο να δει τον Τόμπσον με αριθμό διαφορετικό του 11, τον οποίο φορούσε στους Γουόριορς. «Θα είναι περίεργο να τον δω με το 31. Το μισώ αυτό», δήλωσε συγκεκριμένα.

Οι φίλαθλοι των Γουόριορς πάντως του ετοιμάζουν ένα θερμό καλωσόρισμα, καθώς πρι9ν από το τζάμπολ του αγώνα θα υπάρχει ένα τελετουργικό όπου θα τιμηθεί από την ομάδα, ενώ θα μοιραστούν και ειδικά καπέλα «Captain Klay», όπως αυτό που φόραγε ο χαρισματικός σουτέρ στην παρέλαση για το πρωτάθλημα του 2022.

The Bay’s ready to see Captain Klay.

Salute to Captain Klay 🫡

Get this one-of-a-kind Captain Hat on Nov. 12, thanks to @kpthrive! Arrive early for a special pregame celebration as we salute Captain Klay pic.twitter.com/K0GVGTe1pv

— Chase Center (@ChaseCenter) November 8, 2024