Ο «χαβαλές» των οπαδών της Μπράιτον στον Πεπ: «Θα σε απολύσουν αύριο το πρωί» (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε για τέταρτη σερί φορά με τη Μπράιτον αυτή τη φορά να την νικά με 2-1 μέσα στο «AMEX» σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι «γλάροι» ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση.

Μετά το τέλος του ματς οι φίλοι της Μπράιτον θέλησαν να πικάρουν τον Πεπ Γκουαρντιόλα, λέγοντάς του πως «θα απολυθείς το πρωί».

Αυτό το «άσμα», το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως με προπονητές που βρίσκονται στα πρόθυρα της απόλυσης, χρησιμοποιήθηκε από τους οπαδούς των «γλάρων» όταν ο Ματ Ο’Ράιλι έκανε το 2-1 για την Μπράιτον και έκρινε το παιχνίδι, οδηγώντας στην ήττα τους «πολίτες».

«I would like to have the whole squad to fight, if someone else wins I can congratulate, not give it away because we are not there» 😳

Pep Guardiola says he doesn’t feel his Man City side can compete every 3 days after a 2-1 defeat to Brighton 🤕 pic.twitter.com/EJDHqmc1c9

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 9, 2024