Προπονητής επιτέθηκε σε παίκτη της ομάδας του επειδή αποβλήθηκε (vid)

Σε αγώνα για την τρίτη εθνική κατηγορία του ποδοσφαίρου της Ιταλίας εκτυλίχθηκε ένα αδιανόητο σκηνικό.

Ο προπονητής της Τριεστίνα, Πεπ Κλοτέτ επιτέθηκε στον ποδοσφαιριστή της ομάδας του, Ράιμοντ Κρόλις, όταν εκείνος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Τζάνα Ερμίνιο την Παρασκευή (8/11) για τη 14η αγωνιστική της Serie C.

Ο ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 34ο λεπτό, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Ωστόσο, αποχωρώντας από το γήπεδο, δέχθηκε επίθεση από τον προπονητή του, ο οποίος τον έπιασε από τη φανέλα και τον επέπληξε σε άγριο τόνο.

Για την ιστορία η Τζάνα Ερμίνιο έφυγε με τη νίκη με 1-0 από την έδρα της Τριεστίνα.

Triestina-Giana Erminio.

I padroni di casa restano in 10 per l’espulsione di Krollis.

Mister Clotet accorre subito per consolarlo e fargli capire che capita a tutti di commettere un errore.

Semplicemente Lega Pro. pic.twitter.com/xmKqxV1Aun

— La Ragione Di Stato (@ragionedistato) November 8, 2024