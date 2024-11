Στόρμι Ντάνιελς: «Μικρό παιδί ο Τραμπ που θέλει να με εκδικηθεί»

Σοκαρισμένη είναι η Στόρμι Ντάνιελς από την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος επικράτησε της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές και πλέον έχει στα χέρια του όλες τις εξουσίες. Συγκεκριμένα, ελέγχει τον Λευκό Οίκο, τη Γερουσία, και την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η πρώην πρωταγωνίστρια αισθησιακών ταινιών το πρωί της Τετάρτης (6/11) εμφανίστηκε στο Good Morning Britain και είπε πως είναι «σοκαρισμένη και ντροπιασμένη» για το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ.

«Στην πραγματικότητα έρχομαι στην εκπομπή σας σήμερα το πρωί και είμαι σοκαρισμένη και ντροπιασμένη για όσα συνέβησαν στη χώρα μου. Πώς επιτρέπεται σε κάποιον που έχει κριθεί ένοχος και έχει κατηγορηθεί για τόσα πολλά εγκλήματα να θέτει υποψηφιότητα για ένα πολιτικό αξίωμα;», αναρωτήθηκε.

Τότε η δημοσιογράφος της απάντησε: «Επειδή δεν υπάρχει συνταγματικός νόμος στις ΗΠΑ που να το απαγορεύει».

Η Στόρμι Ντάνιελς έλαβε 130.000 δολάρια στο τέλος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, το 2016 για να μην αποκαλύψει τη σεξουαλική σχέση που υποστηρίζει ότι είχε μαζί του.

Τον Μάιο του 2024 ο Τραμπ κρίθηκε ένοχος για 34 κατηγορίες στη δίκη για την υπόθεση χρηματισμού της Ντάνιελς. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται έξω από την φυλακή με εγγύηση, εν αναμονή της τελικής του καταδίκης του.

Η Στόρμι Ντάνιελς εξέφρασε την άποψή της και για τον λόγο που δεν κέρδισε η Κάμαλα Χάρις: «εξαιτίας του ρατσισμού».

Ερωτώμενη αν ο Τραμπ θα έπρεπε να ανησυχεί για την ποινή του, η Στόρμι Ντάνιελς απάντησε: «Δεν χρειάζεται να ανησυχεί, είναι ένα παιδί που του αρέσει να παραδειγματίζει τους ανθρώπους».

Η Στόρμι Ντάνιελς υποστήριξε πως πιστεύει ότι ο Τραμπ θα θελήσει να την «εκδικηθεί» τώρα που κέρδισε τις εκλογές. «Ποιος ξέρει τι θέλει, ποιος ξέρει τι συμβαίνει στο μυαλό ενός τρελού; Αλλά έχει πει ο ίδιος ότι θέλει εκδίκηση», κατέληξε.

‘Who knows what goes on in the mind of a lunatic.’

Stormy Daniels says Donald Trump ‘is a petty child’ and wants ‘vengeance’ against her. pic.twitter.com/2TIwbvO5dm

— Good Morning Britain (@GMB) November 6, 2024