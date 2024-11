Η χρονιά του Κώστα Τσιμίκα: Η εμπιστοσύνη του Σλοτ και η σύγκριση με τον Ρόμπερτσον (pics, vid)

Η Λίβερπουλ πραγματοποίησε μια μεγάλη ανατροπή στο Άνφιλντ επί της Μπράιτον, επικράτησε με 2-1 και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, με τον Άρνε Σλοτ να έχει κάνει μια φανταστική εκκίνηση και να πιστεύει πολύ στον Κώστα Τσιμίκα.

Ο Ολλανδός τεχνικός έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάτι εξαιρετικό στο Λίβερπουλ, ενώ την ίδια ώρα έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον Έλληνα μπακ, ο οποίος έχει παίξει ήδη αρκετά και κάνει και σπουδαία παιχνίδια. Κόντρα στην Μπράιτον ήταν ένας από τους κορυφαίους, είχε την κορυφαία βαθμολογία στο ματς (8,1) και με βάση και τους αριθμούς του ήταν ο καλύτερος αμυντικός του ματς.

Παρά το γεγονός ότι οι «γλάροι» κυριάρχησαν απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο στο «Ανφιλντ», σκόραραν στο 14΄ με τον Καντιόγλου και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα γκολ.

Στο δεύτερο 45λεπτο το σκηνικό άλλαξε, η Λίβερπουλ ανέβασε πολύ την απόδοσή της και «γύρισε» το ματς μέσα σε ένα τρίλεπτο, με τέρματα του Χάκπο και του Σαλάχ, για να ανέβει στην κορυφή της κατάταξης. Ο Τσιμίκας μπορεί να μην είχε γκολ ή ασίστ, όμως η παρουσία του ήταν και πάλι πολύ καλή και ο Σλοτ δείχνει να τον έχει πιο πάνω στην ιεραρχία της αριστερής πλευράς από τον Άντι Ρόμπερτσον.

Ο Σκωτσέζος δεν είναι σε καλή κατάσταση, ο «Τσίμι» είναι σε τρομερή κατάσταση και ο Ολλανδός του έχει δώσει τη φανέλα του βασικού σπίτι του. Ο Έλληνας μπακ είχε 7/7 επιτυχημένα τάκλιν, δημιούργησε τρεις ευκαιρίες τελείωσε το ματς με τους «γλάρους» με 90,7% ευστοχία στις μεταβιβάσεις του.

Kostas Tsimikas’ game by numbers vs. Brighton:

9/9 duels won

8 final third entries

7 tackles

6 crosses

3 chances created

3x possession won

He wants that left-back spot. 😀#LIVBHA pic.twitter.com/nIJhYukwRA

— Squawka Live (@Squawka_Live) November 2, 2024