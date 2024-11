Φαν Νίστελροϊ: «Η Γιουνάιτεντ είναι η μόνη ομάδα που θα αποδεχόμουν τον ρόλο του βοηθού προπονητή»

Η εποχή Αμορίμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκινά στις 11 Νοεμβρίου, μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν οι «κόκκινοι διάβολοι» με την πλευρά της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Μέχρι την έλευση του 39χρονου Πορτογάλου στην αγγλική πόλη, την τεχνική ηγεσία της ομάδας έχει ο Ρουντ Φαν Νίστερλοϊ, με τον Ολλανδό μάλιστα να κάνει ιδανική αρχή, αφού η Γιουνάιτεντ επικράτησε με 5-2 της Λέστερ στο Όλντ Τράφορντ για το League Cup.

Ο 48χρονος Ολλανδός ρωτήθηκε στην συνέντευξη Τύπου πριν από το ντέρμπι με την Τσέλσι για την Premier League (03/11, 18:30), για το ενδεχόμενο να παραμείνει στο Οντ Τράφορντ και στο πλευρό του Αμορίμ, δεδομένου ότι τον Πορτογάλο θα τον ακολουθήσουν στο Μάντσεστερ πέντε άμεσοι συνεργάτες του από τη Σπόρτινγκ.

🔴 Ruud van Nistelrooy: «Staying here with Amorim? I’m here to help».

«Man United would be the only job I would take as an assistant. I have to say, I really enjoyed the role».

«I commit myself to the role of assistant manager and I did it with great pride». pic.twitter.com/j4keNbDLn1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2024