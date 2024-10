Σόλο καριέρα;

Πιτ Τάουνσεντ: Γιατί δηλώνει απογοητευμένος με την επανένωση των Oasis;

Μιλώντας στο The Standard, ο Πιτ Τάουνσεντ των The Who εξέφρασε την άποψη του σχετικά με την επανένωση των Oasis.